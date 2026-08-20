Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

601 Kecelakaan Kapal Terjadi hingga Agustus 2026, Basarnas: 239 Orang Meninggal

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |04:10 WIB
601 Kecelakaan Kapal Terjadi hingga Agustus 2026, Basarnas: 239 Orang Meninggal
Kecelakaan Kapal (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mencatat, sebanyak 601 operasi SAR terkait kecelakaan kapal sepanjang Januari hingga 15 Agustus 2026.

Data tersebut disampaikan Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii dalam rapat bersama Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

“Kami sampaikan di kesempatan ini berdasarkan hasil operasi yang kami laksanakan mulai Januari hingga 15 Agustus 2026, kami mencatat ada 601 kali operasi SAR dilaksanakan,” kata Syafii.

Dari 601 operasi tersebut, tercatat sebanyak 3.607 orang menjadi korban terdampak. Sebanyak 3.165 orang ditemukan dalam kondisi selamat.

Sementara itu, 239 orang dinyatakan meninggal dunia dan 203 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Syafii menambahkan, dari total 3.607 korban tersebut, sebanyak 220 orang merupakan warga negara asing (WNA).

“Jadi untuk jenis kecelakaan mulai dari kapal bocor sampai misi medical evacuation,” pungkasnya.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/07/338/3234676//tersengat_listrik-Gori_large.jpg
Diduga Curi Kabel Listrik, Pria di Tanjung Priok Tersengat hingga Luka Bakar 70 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/340/3234022//tim_sar_gelar_pencarian_korban_km_mutiara_sentosa-br6l_large.jpg
Kabasarnas Berharap Seluruh Korban KM Mutiara Sentosa 2 Berhasil Dievakuasi: Kita Masih Konfirmasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/02/320/3233748//kecelakaan-BvpE_large.jpg
Pertamina Pastikan Mobil Tangki dalam Kecelakaan Tanah Bumbu Bukan Armadanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/338/3232065//kecelakaan_beruntun_di_tol_jorr-NXqR_large.jpg
4 Mobil Kecelakaan Beruntun di Tol JORR, Polisi Sebut Tidak Ada Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/338/3231976//kapal_basarnas_terbakar_di_muara_baru-8k1G_large.jpg
Kapal Milik Basarnar Terbakar di Muara Baru, Polda Metro Gelar Penyelidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/338/3231758//kapal_basarnas-rufb_large.jpg
Kapal Milik Basarnas Hangus Terbakar di Muara Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement