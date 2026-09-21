Dua Korban KM Virgo Ditemukan di Dalam Kapal, Dievakuasi dengan Helikopter

Dua Korban KM Virgo Ditemukan di Dalam Kapal (foto: dok Basarnas)

JAKARTA - Tim penyelam Basarnas Special Group (BSG) menemukan dua korban KM Virgo Transport 8, yang tenggelam di perairan Laut Jawa, Kalimantan Selatan, Senin (21/9/2026).

Kedua korban berjenis kelamin laki-laki ditemukan di dalam kapal saat operasi pencarian dan penyelaman berlangsung.

Korban pertama ditemukan pada pukul 09.04 WITA, sedangkan korban kedua ditemukan sembilan menit kemudian, yakni pukul 09.13 WITA. Keduanya kemudian dievakuasi menggunakan Helikopter HR 3601 menuju Bandara Banjarmasin pada pukul 11.20 WITA.

Penemuan tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam operasi pencarian dan penyelamatan yang dilakukan Tim SAR Gabungan terhadap korban KM Virgo Transport 8.