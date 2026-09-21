Bertaruh Nyawa! The Frogman Kopaska Evakuasi Korban Tewas KM Virgo Transport dari Dasar Laut

SURABAYA – Pasukan elite TNI AL dari Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska) dan Satuan Komando Penyelam dan Penyelamatan Bawah Air (Satkoppeba) Koarmada II mengevakusi jasad tiga korban kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Perairan Masalembo, Laut Jawa.

"Tim penyelam berhasil menemukan tiga korban di dalam bangkai kapal dalam kondisi meninggal dunia, terdiri atas dua laki-laki dan satu perempuan," ujar On Scene Commander (OSC) Danguskamla Koarmada II, Laksma TNI Edy Setyawan, Minggu (20/9/2026).

Ketiga korban yang terdiri atas dua laki-laki dan satu perempuan tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dalam bangkai kapal yang karam.

Proses evakuasi bangkai kapal di kedalaman Perairan Masalembo berlangsung dramatis dan penuh kehati-hatian. Para penyelam TNI AL harus menerobos interior kapal yang terjebak di dasar laut.

Sementara, untuk mengambil jasad para korban yang terjebak di dalam kabin, tim Satkopaska dan Satkoppeba terpaksa memecahkan bagian kaca kapal guna membuka akses masuk sebelum menarik jenazah ke permukaan laut.

Hingga saat ini, Tim SAR Gabungan TNI AL bersama pihak terkait masih terus melakukan penyisiran dan penyelaman di sekitar lokasi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 guna mencari kemungkinan keberadaan korban lainnya.