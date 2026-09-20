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Operasi Pencarian Korban Kapal Virgo Transport 8 Diperpanjang 7 Hari

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 20 September 2026 |00:02 WIB
Operasi Pencarian Korban Kapal Virgo Transport 8 Diperpanjang 7 Hari
Operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 diperpanjang (Foto: Jonathan S/Okezone)
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JAKARTA - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban KM Virgo Transport 8, Sabtu (19/9/2026). Operasi ini diperpanjang selama tujuh hari atau satu pekan.

"Kami menyatakan operasi ini akan kami perpanjang menjadi tujuh hari ke depan," kata Direktur Operasi Basarnas, Laksamana Pertama Yudhi Bramantyo Nur Sasongko, Sabtu (19/9/2026).

Bramantyo menjelaskan, salah satu pertimbangan operasi ini diperpanjang ialah tim salvage yang baru saja tiba. Tim itu akan melaksanakan operasi salvage atau mengangkut kapal.

"Operasi salvage yang akan dilaksanakan mungkin membutuhkan waktu yang lama, panjang. Kami tidak bisa menentukan kapan tapi yang jelas tengah dibahas oleh tim ahli," tambah dia.

Meski ada rencana operasi salvage, Basarnas juga akan tetap memperkuat operasi pencarian dari udara dan pencarian dalam air. Dia berharap korban-korban yang belum ditemukan bisa kembali ditemukan.

(Arief Setyadi )

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