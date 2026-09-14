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Penampakan Terkini KM Virgo, Kabasarnas: Bergeser 1,6 Nautical Mile dan Masih Terapung

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |22:01 WIB
Penampakan Terkini KM Virgo, Kabasarnas: Bergeser 1,6 Nautical Mile dan Masih Terapung
KM Virgo Transport 8 terapung (Foto: Basarnas)
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JAKARTA - KM Virgo Transport 8 mengalami pergeseran posisi sejauh 1,6 nautical mile dari titik awal dalam operasi pencarian hari kedua, Senin (14/9/2026). Kapal tersebut juga masih dalam kondisi terbalik sebagaimana temuan awal.

"Titik letak dari Virgo Transport 8 ini ada pergeseran dari yang kemarin saya sampaikan, saat ini sudah bergeser kira-kira 1,6 nautical mile dalam kondisi terbalik," kata Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, Senin (15/9/2026).

Syafii menjelaskan, pergeseran tersebut menunjukkan masih adanya sekat-sekat atau ruang kosong di dalam kapal. Kondisi itu memungkinkan kapal masih memiliki daya apung sehingga dapat bergeser akibat pengaruh arus.

"Artinya, kapal ini masih ada sekat-sekat atau ruang-ruang kosong sehingga memungkinkan kapal ini masih bisa bergeser melayang," imbuhnya.

Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala bagi tim penyelam untuk melakukan pencarian di dalam kapal. Menurut Syafii, proses penyelaman harus memperhatikan batas-batas keselamatan yang telah ditentukan.

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