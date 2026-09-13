Update Korban Kapal Virgo: 6 Orang Meninggal, 107 Ditemukan Selamat

Update Korban Kapal Virgo: 6 Orang Meninggal, 107 Ditemukan Selamat (Foto: Ilustrasi AI)

JAKARTA - Tim SAR Gabungan masih melakukan operasi pencarian dan penyelamatan terhadap penumpang dan kru kapal KM Virgo Transport 8, Minggu (13/9/2026). Hingga saat ini, 113 orang telah berhasil dievakuasi.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin, I Putu Sudayana, mengatakan dari 113 orang yang berhasil dievakuasi, 107 di antaranya dalam kondisi selamat. Sementara, 6 orang lainnya tercatat meninggal dunia.

"Berhasil dievakuasi 113 orang, selamat 107 orang dan 6 meninggal dunia," kata Sudayana, Minggu (13/9/2026).

Sudayana menjelaskan, Tim SAR Gabungan masih melakukan pencarian terhadap 130 orang lainnya yang diduga merupakan kru atau penumpang kapal. Adapun, kapal itu tercatat membawa 213 penumpang dan 30 kru.

"Dalam pencarian 130 orang per pukul 15.00 WITA," lanjut dia.

Dalam operasi ini, total personel yang terlibat ada 280 orang, terdiri atas unsur Basarnas, TNI AL, KSOP, Distrik Navigasi, Polairud, Pelindo, BPBD, Damkar, PMI, PSC, potensi SAR masyarakat, serta awak dan rescuer kapal SAR.

(Arief Setyadi )

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