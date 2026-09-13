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Dramatis! 103 Penumpang Kapal Virgo Transport 8 Dievakuasi, 1 Orang Meninggal

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |12:39 WIB
Dramatis! 103 Penumpang Kapal Virgo Transport 8 Dievakuasi, 1 Orang Meninggal
103 Penumpang Kapal Virgo Transport 8 Dievakuasi, 1 Orang Meninggal
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JAKARTA -  Tim SAR Gabungan berhasil mengevakuasi 103 penumpang Kapal Virgo Transport 8 rute Surabaya–Banjarmasin yang hilang kontak di perairan Laut Jawa, Kalimantan Selatan, hingga Minggu (13/9/2026). Dari jumlah tersebut, dilaporkan satu orang meninggal dunia.

Diketahui, KM Virgo Transport 8 melayani rute Surabaya-Banjarmasin dengan total 243 penumpang sebelumnya dilaporkan hilang kontak. Saat ini, proses evakuasi hingga pukul 12.00 WIB melibatkan sejumlah unsur SAR gabungan.

“Sampai dengan pukul 12.00, upaya pencarian korban telah kami laksanakan dengan maksimal,” ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Kakansar) Banjarmasin, I Putu Sudayana, Minggu (13/9/2026).

“Ada penumpang-penumpang yang sampai dengan pukul 12.00 sudah berhasil dievakuasi oleh unsur yang ada di lokasi, dapat kami informasikan bahwa total penumpang yang terevakuasi itu berjumlah 103 orang, dengan rincian TB Mahausaha 9 mengevakuasi 16 orang, 15 orang selamat, 1 orang meninggal dunia,” lanjutnya.

Putu menjelaskan, bahwa semua unsur terlibat dalam pencarian mulai dari Basarnas dengan KN SAR Laksamana, dari TNI Angkatan Laut dengan KRI Nala, kemudian dari KSOP, dari Distrik Navigasi dengan KN Kunyit, hingga dari Pelindo.

Sebanyak 16 penumpang yang dievakuasi oleh TB Mahausaha 9 akan dibawa menuju Pelabuhan Tuban, Jawa Timur.

“Sesuai informasi yang kami dapatkan dari Nakhoda KN SAR Laksamana di lapangan bahwa TB Mahausaha 9 ini akan menuju ke Pelabuhan Tuban, Jawa Timur. Jadi 16 orang ini akan dibawa ke Tuban, Pelabuhan Tuban,” ujarnya.

Sementara itu, TB TCP berhasil mengevakuasi 38 orang dalam kondisi selamat. Sedangkan MP Haida mengevakuasi 49 orang dan seluruhnya juga dalam keadaan selamat. “TB TCP mengevakuasi 38 orang, semuanya dalam keadaan selamat. Kemudian, MP Haida mengevakuasi 49 orang dalam keadaan selamat. Jadi total yang sudah terevakuasi sebanyak 103 orang,” katanya.

 

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