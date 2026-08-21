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Kapal Tenggelam di Nigeria, 51 Orang Tewas dan Puluhan Jenazah Ditemukan

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 21 Agustus 2026 |13:10 WIB
Kapal Tenggelam di Nigeria, 51 Orang Tewas dan Puluhan Jenazah Ditemukan
Kapal Tenggelam (foto; freepik)
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SOKOTO - Sedikitnya 51 orang tewas setelah sebuah kapal tenggelam di wilayah Sokoto, Nigeria bagian barat laut, pada Kamis 20 Agustus 2026. Tim penyelamat masih melakukan pencarian terhadap kemungkinan korban lainnya.

Insiden tersebut terjadi di Desa Gorau, Distrik Goronyo. Seorang warga setempat, Ibrahim Musa, mengatakan kondisi di lokasi kecelakaan sangat memprihatinkan.

“Kami telah menguburkan 46 jenazah, dan lima lainnya baru saja ditemukan dari sungai,” kata Musa seperti dilansir dari trtworld, Jumat (21/8/2026).

Sementara itu, juru bicara Badan Manajemen Darurat Nasional (NEMA) di Sokoto, Dahir Kure, mengatakan petugas telah berada di lokasi untuk melakukan operasi penyelamatan.

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