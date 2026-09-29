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Penyelam Cari Korban KM Virgo Transport Hanya Bisa Bertahan 20 Menit di Dasar Laut

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |03:03 WIB
Penyelam Cari Korban KM Virgo Transport Hanya Bisa Bertahan 20 Menit di Dasar Laut
Penyelam Cari Korban Kapal Virgo di Dasar Laut/TNI AL
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JAKARTA - Penyelam yang akan melakukan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di dasar Laut Jawa hanya bisa berada di dalam air maksimal 20 menit. Keterbatasan waktu tersebut dipengaruhi kondisi gas density pada kedalaman sekitar 27 meter.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin I Putu Sudayana mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu kendala dalam proses evakuasi. Penggunaan satu maupun dua tabung tidak bisa dilakukan secara maksimal.

“Misalnya menggunakan dua tabung atau satu tabung tidak bisa maksimal untuk digunakan, hanya paling lama itu dia bisa 20 menit ya,” ujar Sudayana dikutip Senin (28/9/2026).

“Karena pengaruh gas atau apa namanya ini, gas density yang disampaikan oleh OSC selam ya," lanjutnya.

Selain keterbatasan waktu penyelaman, tim SAR gabungan juga menghadapi sejumlah persoalan lain saat berupaya masuk ke badan kapal yang terbalik.

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