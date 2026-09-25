Kapal dari Tanzania Menuju Kongo Terbalik, 41 Penumpang Tewas

JAKARTA - Sedikitnya 41 orang tewas setelah sebuah kapal terbalik di Danau Tanganyika, Republik Demokratik Kongo (DRC), Kamis 24 September 2026.

Sebanyak 49 penumpang berhasil diselamatkan. Sementara itu, tim penyelamat masih melakukan pencarian terhadap penumpang lain yang diduga masih hilang.

Dilansir dari Aljazeera, Jumat (25/9/2026). Menteri Transportasi Provinsi Tanganyika, Norris Mulongoyi, mengatakan kapal tersebut membawa sekitar 100 orang beserta muatan ketika terbalik di dekat Desa Mapera, Kongo.

Kapal itu diketahui berlayar dari Pelabuhan Kigoma, Tanzania, menuju Kota Kalemie di DRC. Kapal kemudian terbalik saat berada di perairan Danau Tanganyika.

Seorang korban selamat bernama Annie Moyoni mengatakan kepada Radio Okapi bahwa para penumpang terbangun sekitar pukul 01.00 waktu setempat setelah merasakan kapal mulai miring ke satu sisi.

Hingga kini, penyebab kapal terbalik belum diketahui. Operasi pencarian dan penyelamatan masih dilakukan untuk menemukan penumpang yang belum diketahui keberadaannya.