Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Kecelakaan Virgo Transport 8, Pakar Ingatkan Pentingnya Kajian Teknis Menyeluruh

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |13:14 WIB
Soal Kecelakaan Virgo Transport 8, Pakar Ingatkan Pentingnya Kajian Teknis Menyeluruh
KM Virgo Transport 8 (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Penyebab kecelakaan KM Virgo Transport 8 dinilai tidak tepat jika langsung dikaitkan dengan modifikasi kapal, riwayat lintasan saat beroperasi di negara asal, maupun kedalaman perairan tanpa didukung kajian teknis yang menyeluruh.

Wakil Ketua Forum Transportasi Laut Masyarakat Transportasi Indonesia, Rakhmatika Ardianto mengatakan, setiap dugaan penyebab kecelakaan kapal harus dibuktikan berdasarkan data, fakta teknis, serta regulasi yang berlaku. Pernyataan tersebut disampaikannya menanggapi pembahasan Saut Gurning, terkait kecelakaan Virgo Transport 8.

Menurutnya, modifikasi kapal tidak dapat serta-merta dijadikan penyebab kecelakaan. Dalam industri pelayaran, perubahan desain maupun fungsi kapal merupakan praktik yang dapat dilakukan selama melalui prosedur teknis dan memenuhi ketentuan keselamatan.

Ia merujuk pada PM Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan dan Pengerjaan Kapal. Regulasi tersebut mengatur bahwa setiap perombakan kapal harus dilengkapi gambar rancang bangun dan perhitungan teknis sebelum pekerjaan dilakukan.

“Pemilik kapal tidak dibenarkan mengubah konstruksi sesuka hati. Ada gambar rancang bangun, perhitungan teknis, proses pengesahan, serta pengawasan pekerjaan yang dilakukan oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla serta Biro Klasifikasi Indonesia atau BKI,” ujar Rakhmatika dalam keterangannya, Selasa (22/9/2026).

Setelah pekerjaan modifikasi selesai, lanjut dia, dilakukan perhitungan ulang stabilitas kapal melalui inclining test oleh BKI.

Alumnus Teknik Perkapalan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) itu menilai perubahan desain kapal merupakan hal yang lazim dalam industri pelayaran. Sejumlah kapal yang masih beroperasi saat ini, kata dia, juga pernah mengalami perubahan desain maupun fungsi selama masa operasinya.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/337/3243193//viral-OP2W_large.jpg
Bertaruh Nyawa! The Frogman Kopaska Evakuasi Korban Tewas KM Virgo Transport dari Dasar Laut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/337/3243201//basarnas_mengevakuasi_korban_kapal_km_virgo-j47Y_large.jpg
Penyelam Basarnas Temukan Korban KM Virgo Transport 8 di Badan Kapal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/337/3243172//basarnas_special_group-oIxV_large.jpg
Evakuasi Korban KM Virgo di Dalam Laut, Tim SAR Terjunkan Penyelam Basarnas Special Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/340/3243159//viral-3kLz_large.jpg
Kapal Motor Hilang di Perairan Sorong, 3 Orang dalam Pencarian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/337/3243136//viral-EHLQ_large.jpg
9 Korban Kapal Virgo Teridentifikasi Diserahkan ke Keluarga, Ini Identitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/320/3243105//kapal-Ldq7_large.jpg
Kemenhub Siapkan Pengangkatan KMP Virgo Transport 8 dari Dasar Laut, 126 Orang Masih Dicari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement