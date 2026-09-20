Kapal Motor Hilang di Perairan Sorong, 3 Orang dalam Pencarian

SORONG - Sebuah longboat atau kapal motor hanyut setelah mengalami mati mesin di Perairan Pulau Yelfius, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Akibat kejadian ini, tiga pemancing hanyut dan kini dalam pencarian tim SAR gabungan.

Ketiga pemancing diketahui menggunakan longboat berwarna biru yang dilengkapi mesin tempel berkekuatan 15 PK.

‘’3 orang memancing menggunakan longboat berwarna biru bermesin tempel 15 PK mengalami mati mesin dan hanyut di sekitar Perairan Pulau Yelfius, mohon bantuan evakuasi,” kata Kasi Operasi Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) Sorong, Hidayat, Minggu (20/9/2026).

Ketiga pemancing tersebut yakni Yusra R Adilan (28), Ardiman Majid (28) dan Abdul Latief Fuad (23). Ketiganya tercatat sebagai warga Kampung Masina, Kokas.

Lokasi kejadian diperkirakan berada di koordinat 1°39'45.34"S - 131°26'32.89"E. Titik tersebut berjarak sekitar 48 mil laut dari Pelabuhan Perikanan Sorong, dengan jarak tempuh menuju lokasi diperkirakan mencapai 78 mil laut.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Rescue KPP Sorong diberangkatkan pada Sabtu sekitar pukul 06.00 WIT. Tim membawa Rescue Car Gultor dan RB 221 Sorong beserta sejumlah peralatan pendukung untuk melakukan pencarian di sekitar lokasi.

Tim Rescue KPP Sorong diberangkatkan pada Sabtu sekitar pukul 06.00 WIT. Tim menggunakan Rescue Car Gultor dan RB 221 Sorong beserta sejumlah peralatan pendukung untuk melakukan penyisiran dan mencegat posisi korban," ujar Hidayat.