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Soroti KM Virgo Tenggelam, Prabowo: Kita Terus Lakukan Investigasi!

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |16:15 WIB
Soroti KM Virgo Tenggelam, Prabowo: Kita Terus Lakukan Investigasi!
KM Virgo Transport 8 Tenggelam/ist
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyoroti kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa. Momen ini disinggung Presiden saat mengawali sambutannya di acara peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai, Rabu (16/9/2026).

Prabowo juga memanjatkan doa agar keluarga korban dapat diberikan keteguhan atas peristiwa kecelakaan tersebut.

"Dalam kesempatan ini, tentunya kita selalu ingat saudara-saudara kita yang mengalami musibah. Yang terakhir kapal Virgo di Banjarmasin. Dan kita selalu berdoa agar keluarga yang ditinggal diberi ketabahan, keteguhan," kata Prabowo di Stasiun LRT Manggarai, Jakarta Selatan.

Prabowo memastikan bahwa pemerintah pusat akan terus mengawal kecelakaan KM Virgo ini. Dia juga menyatakan, investigasi secara menyeluruh akan terus didorong untuk mengetahui penyebabnya.

"Kita terus akan melakukan investigasi, meneliti apa sebab dari kejadian tersebut supaya di masa depan kita lebih bisa mitigasi dan bisa mengambil langkah-langkah yang terbaik," ujanrya.

 

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