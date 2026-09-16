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Bentuk Panja Dalami Tenggelamnya KM Virgo Transport 8, DPR: Kita Akan Pereteli!

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |09:10 WIB
Bentuk Panja Dalami Tenggelamnya KM Virgo Transport 8, DPR: Kita Akan Pereteli!
KM Virgo Transport 8/ist
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JAKARTA  - Komisi V DPR akan membentuk panitia kerja (Panja) untuk mendalami kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa. Panja ini nantinya akan mendalami lebih jauh berbagai persoalan terkait kecelakaan kapal.

Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan, banyak hal yang perlu didalami terkait kecelakaan kapal tersebut. Termasuk pengawasan kapal dan informasi cuaca.

"Ini kan alasannya cuaca, katanya cuaca kurang bagus. kalo cuaca kurang bagus, kenapa lu berlayar? Ini juga soal gitu loh, informasi cuaca mereka terima nggak? mengupdate cuaca nggak? Boleh gak berlayar? Ini nakhodanya gimana? Informasi dari nakhodanya ini kita minta semua diinvestigasi," kata Lasarus kepada wartawan, dikutip, Rabu  (16/9/2026).

Pembentukan Panja nantinya akan membuat Komisi V memiliki ruang lebih luas untuk memanggil berbagai pihak dan mendalami penyebab kecelakaan. Dia mengatakan Panja punya ruang gerak lebih dalam.

"Kalau kami mau mengurai satu persatu supaya nanti boleh memanggil banyak pihak dalam konteks pendalaman mencari tahu sebab kecelakaan ini memang kami akan bentuk panja, karena panja ruang gerak kami lebih dalam gitu loh untuk bisa mendalami dan panja juga harus punya rekomendasi nanti," ujarnya.

 

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