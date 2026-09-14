Marak Kecelakaan Laut, Berikut Sederet Faktor Penting Keselamatan Kapal

JAKARTA - Rentetan kecelakaan laut yang menelan korban jiwa menjadi perhatian bagi keselamatan pelayaran. Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI), Daryono, mengingatkan pentingnya pemahaman terhadap kondisi cuaca, arus laut, serta regulasi keselamatan sebelum kapal berlayar.

Hal itu disampaikan Daryono menyusul insiden kecelakaan Kapal Virgo Transport 8 yang mengangkut 243 penumpang saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin di perairan Laut Jawa. Data sementara, dilaporkan 6 orang meninggal dunia, sementara puluhan orang masih dalam pencarian.

“Banyaknya kecelakaan laut yang terjadi belakangan ini, terutama yang merenggut korban jiwa, menjadi teguran keras bagi seluruh pemangku kepentingan pelayaran,” ungkap Anggota IABI, Daryono, dikutip Senin (14/9/2026).

Daryono mengatakan, satu hal penting yang harus dipahami adalah keselamatan di laut tidak boleh diserahkan pada keberuntungan semata, melainkan harus dilandasi pemahaman sains oseanografi, meteorologi, serta regulasi baku keselamatan pelayaran.

“Sebelum melepas tali tambat dan mengolah gerak kapal keluar dari pelabuhan, setiap nakhoda wajib memahami dan mempersiapkan beberapa aspek mendasar terkait dinamika arus dan cuaca agar pelayaran dapat berlangsung aman hingga tiba di pelabuhan tujuan,” ujarnya.

Daryono menjelaskan, salah satu risiko terbesar dalam olah gerak kapal adalah navigasi di zona melintang (crossing zone), yaitu kondisi ketika rute pelayaran memotong arah arus laut secara tegak lurus. Hantaman arus kuat dari arah lambung (cross-current) secara signifikan dapat mengganggu stabilitas kapal, memicu koreksi haluan berlebih (drift angle), hingga berisiko membalikkan kapal jika tidak diantisipasi dengan matang.