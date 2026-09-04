Pecah Ban, Truk Boks Oleng hingga Terguling di Tol Jagorawi

JAKARTA - Kendaraan truk boks terguling di ruas Tol Jagorawi KM 9. Truk boks tersebut hilang kendali setelah mengalami pecah ban.

“Faktor yang memengaruhi pecah ban,” kata Kainduk PJR Tol Jagorawi Kompol Akhmad Jajuli, Jumat (4/9/2026).

Ia menjelaskan, kecelakaan itu terjadi pada pukul 11.28 WIB siang tadi. Kecelakaan berawal ketika kendaraan melaju dari arah Bogor menuju Jakarta.

"Setiba di TKP (tempat kejadian perkara) di lajur 2, (kendaraan) mengalami pecah ban kiri belakang," ujarnya.

Kendaraan truk boks kemudian hilang kendali. Pengemudi tidak bisa mengendalikan kendaraannya, kemudian bergerak ke kanan dan terguling.

"Posisi akhir kendaraan di lajur 3, roda kanan di atas, menghadap selatan," ujarnya.

Jajuli memastikan, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu. Namun, lalu lintas sempat tersendat hingga kendaraan dievakuasi.

(Arief Setyadi )

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