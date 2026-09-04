Wanita Tewas Dibunuh dan Dibakar di Pos Ronda, Nih Tampang Pelakunya!

DEMAK - Seorang wanita bernama Sri Lestari (42), ditemukan tewas dibakar di sebuah pos ronda di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Pelaku pembunuhan keji tersebut berhasil ditangkap.

Adik kandung korban, Sanuri, mengaku terpukul setelah mengetahui jasad yang ditemukan dalam kondisi terbakar tersebut merupakan kakaknya. Kepastian identitas korban diperoleh setelah hasil tes DNA menunjukkan adanya kecocokan dengan pihak keluarga.

"Saya habis kerja ditelepon dari Polda soal kakak saya. Katanya ditemukan mayat. Setelah itu kami tes DNA dan hasilnya positif," ujar Sanuri, Kamis (3/9/2026).

Sanuri mengatakan, pihak keluarga menyerahkan proses hukum kepada kepolisian. Namun, mereka berharap pelaku mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatannya. "Kami minta pelaku dihukum setimpal, sesuai perbuatannya," tegasnya.

Keluarga sebelumnya mendatangi RSUD Sultan Fatah Demak untuk memastikan identitas korban sekaligus mengurus proses pemulangan jenazah.

Awalnya, Sanuri mengaku belum sepenuhnya yakin bahwa korban yang ditemukan di pos ronda Dukuh Wareng, Desa Kebonagung, Demak, merupakan kakaknya.

Namun, setelah hasil pemeriksaan DNA keluar dan dinyatakan cocok, keluarga akhirnya menerima kenyataan tersebut.

Sri Lestari diketahui merupakan warga Dusun Jerukan, Desa Monggot, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Korban bekerja sebagai pemilik warung makan di wilayah Semarang.

Menurutnya, korban memang jarang pulang karena menjalankan usaha di Semarang. Komunikasi dengan keluarga lebih sering dilakukan melalui telepon maupun pesan WhatsApp. "Kakak saya jarang pulang, dia buka warung di Semarang," katanya.