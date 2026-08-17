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Iran Tawarkan Hadiah Rp486 Juta untuk Penangkapan, Pembunuhan Tentara AS

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |00:05 WIB
Iran Tawarkan Hadiah Rp486 Juta untuk Penangkapan, Pembunuhan Tentara AS
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
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TEHERAN - Komandan militer tertinggi Iran telah mengumumkan imbalan tunai sebesar USD 30.000 (Rp486 juta) bagi warga negara mana pun yang menangkap atau membunuh tentara Amerika Serikat (AS) yang menyerang wilayah Iran. Tawaran itu disampaikan Mayor Jenderal Habibullah Hatami dalam sebuah acara Hari Jurnalis, menurut Kantor Berita Mehr yang berafiliasi dengan pemerintah.

"Jika seorang warga negara Iran menangkap atau membunuh tentara AS yang menyerang wilayah kita, mereka akan menerima imbalan sebesar 30.000 dolar AS," kata Hatami, sebagaimana dilansir TRT.

Ia mengatakan bahwa dana untuk imbalan tersebut akan berasal dari sumbangan pribadi.

Hatami juga menyatakan bahwa warga perempuan yang menangkap atau membunuh tentara AS yang melakukan invasi akan menerima imbalan dua kali lipat dari jumlah standar.

Pengumuman ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Teheran dan Washington serta meningkatnya gesekan militer di seluruh Timur Tengah.

Departemen Pertahanan AS belum memberikan tanggapan secara terbuka terhadap pernyataan Hatami tersebut.

(Rahman Asmardika)

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Topik Artikel :
Tentara AS Perang AS-Iran Iran
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