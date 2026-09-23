Tiba di New York, Presiden Iran Akan Berpidato di Sidang Umum PBB

JAKARTA - Presiden Iran, Masoud Pezeshkian telah tiba di New York untuk menghadiri dan menyampaikan pidato pada sesi ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada Selasa 22 September 2026.

Dilansir dari trtworld, Rabu (23/9/2026). Para pejabat diplomatik Iran, termasuk duta besar dan wakil perwakilan tetap Iran untuk PBB, menyambut delegasi tersebut setibanya di sana.

Kunjungan ini dilakukan di tengah perang yang sedang berlangsung antara AS dan Iran dan menyusul pengumuman oleh pemerintahan Trump yang menegaskan, bahwa Washington akan mengizinkan delegasi inti Iran untuk menghadiri pekan tingkat tinggi tersebut sesuai dengan kewajiban negara tuan rumah berdasarkan Perjanjian Markas Besar PBB.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengatakan, pejabat AS dan para pemimpin Iran melakukan pertemuan selama tiga jam dan berjalan "sangat baik" serta produktif. Pernyataan tersebut disampaikan Trump kepada wartawan di sela-sela Sidang Umum PBB di New York.

“Mereka mengadakan pertemuan yang sangat baik, pertemuan yang sangat produktif,” kata Trump, dilansir dari Aljazeera, Rabu (23/9/2026).

Utusan AS, Steve Witkoff dan Jared Kushner, yang selama ini memimpin negosiasi dengan Iran, turut menghadiri pertemuan tersebut. Trump mengatakan, pertemuan lanjutan dijadwalkan berlangsung "dalam waktu dekat".