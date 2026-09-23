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Kronologi Kebakaran Hebat di Kebayoran Lama, Diduga Akibat Korsleting Listrik dari Warteg

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |00:33 WIB
Kronologi Kebakaran Hebat di Kebayoran Lama, Diduga Akibat Korsleting Listrik dari Warteg
Kebakaran di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
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JAKARTA - Kebakaran melanda permukiman warga di Jalan Teuku Nyak Arif, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan, Selasa (22/9/2026) malam. Kebakaran itu diduga akibat korsleting listrik dari sebuah warteg.

“Api berawal dari warteg dan menjalar ke bengkel ban,” kata Kasiops Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Selatan Sjukri Bahanan dalam keterangannya, Selasa.

Sjukri menjelaskan, kejadian bermula saat Nanang, pemilik warteg sedang berjualan. Ia mendapat laporan warga mengenai kebakaran di bagian atas kontrakan. Kemudian, Nanang dibantu warga mencoba memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan (APAR), namun gagal.

“Warga berusaha memadamkan api menggunakan APAR namun gagal,” katanya.

Alhasil, warga melapor ke petugas pemadam. Sedianya, 24 unit mobil pemadam dengan 128 personel dikerahkan ke lokasi. Petugas tiba pertama kali pukul 20.39 WIB dan mulai melakukan pemadaman pukul 20.41 WIB.

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