Detik-Detik Kebakaran Apartemen di Tanah Abang, Teriakan Histeris Minta Tolong Terdengar dari Lantai Lima

JAKARTA - Teriakan minta tolong dari dalam apartemen menjadi salah satu tanda awal yang disadari warga saat kebakaran melanda Apartemen Pavilion di Jalan KH. Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (4/9/2026).

Seorang saksi mata, Rani, mengaku pertama kali curiga setelah mendengar suara perempuan berteriak meminta pertolongan sekitar pukul 11.15 WIB dari arah apartemen. Saat itu, ia sedang duduk di warung dekat permukiman warga yang berada di belakang apartemen.

"Asapnya tebal begitu, menggumpal. Pekat. Cuma orang teriaknya kencang banget, ya? Tolong, tolong," kata Rani saat ditemui di lokasi.

Menurut Rani, suara tersebut diduga berasal dari lantai lima apartemen yang terbakar. Namun, ia tidak melihat langsung orang yang berteriak karena tertutup bangunan dan kepulan asap.

"Iya, di lantai lima. Arahnya kan memang mepet ke arah sana, kan, depan rumah warga," ujarnya.