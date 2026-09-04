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Hadiri Kontes Transgender di Thailand, Arya Wedakarna Bakal Dipanggil BK DPD

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |11:37 WIB
Hadiri Kontes Transgender di Thailand, Arya Wedakarna Bakal Dipanggil BK DPD
Senator asal Bali, I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (foto: dok ist)
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JAKARTA - Senator asal Bali I Gusti Ngurah Arya Wedakarna menjadi sorotan publik buntut kehadirannya dalam acara Miss Equality World 2026 di Bangkok, Thailand. Acara tersebut dinilai secara tidak langsung mempromosikan LGBT.

Menyusul hal tersebut, Badan Kehormatan (BK) DPD RI akan memanggil Arya untuk mendalami maksud kehadirannya dalam acara tersebut. Selain itu, BK DPD juga akan mendalami sosok berseragam TNI yang disebut sebagai ajudan pribadi dan turut hadir bersama Arya.

"BK telah memutuskan pemanggilan atas I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, Anggota DPD RI dalam kasus ini," kata Ketua BK DPD RI, Hasby Yusuf, Jumat (4/9/2026).

Hasby mengatakan, BK DPD RI akan melihat fakta secara utuh, antara lain mengenai tujuan kehadiran, kapasitas yang bersangkutan, undangan dan penyelenggara kegiatan, bentuk keterlibatan dalam acara, penggunaan atribut atau fasilitas yang berkaitan dengan jabatan, serta keterkaitan kegiatan tersebut dengan pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPD RI.

Sementara itu, terkait status ajudan pribadi Arya yang berlatar belakang TNI, Hasby menegaskan BK DPD tetap akan mengacu pada ketentuan mengenai penugasan maupun pengamanan pejabat negara. Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam UU MD3, UU No. 3 Tahun 2025 tentang TNI, UU No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, dan Peraturan DPD RI No. 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.

 

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