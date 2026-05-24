Imbas Blackout Sumatera, Ketua DPD RI Usulkan Cadangan Listrik di Setiap Daerah

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 24 Mei 2026 |23:05 WIB
Ketua DPD RI Sultan Najamudin.
JAKARTA - Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, mendorong adanya cadangan listrik dalam bentuk Uninterruptible Power Supply (UPS) dengan daya dan skala yang cukup di setiap daerah. Usulan ini disampaikan beberapa hari setelah terjadinya pemadaman massal (blackout) di sejumlah wilayah di Sumatera.

Menurut Sultan, PLN setempat dapat mengalihkan sumber energi listrik lokal melalui cadangan listrik dalam bentuk UPS ketika ada gangguan serius pada transmisi listrik regional.

"Terutama pada fasilitas publik yang vital seperti rumah sakit, lembaga keuangan, dan industri manufaktur yang membutuhkan suplai listrik secara full. Tentunya kita semua tidak ingin peristiwa mati lampu mengganggu proses pelayanan publik dan mengganggu stabilitas sosial ekonomi masyarakat di daerah," kata Sultan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (24/5/2026).

Dia juga mendorong agar PT PLN bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera memulihkan pemadaman listrik yang terjadi masif di wilayah Sumatera secara menyeluruh.

Pemadaman listrik yang terjadi selama puluhan jam, kata dia, sangat mengganggu aktivitas sosial ekonomi masyarakat di daerah.

