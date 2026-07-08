Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Sita Uang Rp60 Miliar dari Kafe de’Clan Jaksel, Tiga Pegawai Diamankan

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |21:22 WIB
Polisi Sita Uang Rp60 Miliar dari Kafe de’Clan Jaksel, Tiga Pegawai Diamankan
Polisi Sita Uang Rp 60 Miliar dari Kafe de’Clan Jaksel/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Tim gabungan Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya menyita uang tunai berbagai mata uang asing senilai hampir Rp 60 miliar dalam penggeledahan di Kafe De'Clan Signature, Jalan Cipete Raya, Jakarta Selatan, Rabu (8/7/2026).

Pantauan Okezone di lokasi, selain menyita sejumlah barang bukti, polisi juga membawa tiga pegawai kafe untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan tiga perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), yakni kasus pengadaan batu bara PLN, PT Asabri (Persero), dan PT Krakatau Steel.

Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri Irjen Pol Totok Suharyanto menjelasakan, penyidik menyita sejumlah dokumen, barang elektronik, serta uang tunai dalam berbagai mata uang dari lokasi kafe.

"Untuk penggeledahan di lokasi De'Clan, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone," kata Totok kepada wartawan.

Totok menjelaskan, uang yang disita terdiri atas 3.130.000 dolar Singapura, 889.965 dolar Amerika Serikat, serta uang tunai Rp259.159.000. Menurut Totok, jika dikonversikan ke rupiah nilainya mendekati Rp 60 miliar.

"Kemudian kita konversi dalam bentuk rupiah kira-kira hampir Rp60 miliar ini di lokasi Kafe de'Clan," ujarnya.

Selain itu, dari lokasi Point Money Changer yang turut digeledah, penyidik menyita 71 item barang bukti dan 16 jenis mata uang asing dengan nilai total sekitar Rp 7,2 miliar.

"Di money changer, ada 71 item barang bukti. Kemudian ada 16 uang asing. Total sekitar Rp 7,2 miliar," kata Totok.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/337/3228978/polri-rQpj_large.jpg
Korupsi Batu Bara dan Asabri, Polri Geledah 8 Lokasi Termasuk Kafe di Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/337/3228959/polri-7obx_large.jpg
Geledah Kafe de'Clan, Polri Temukan Brankas Besar di Dalam Tembok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/337/3228953/korupsi-Vrbh_large.jpg
Penggeledahan Kafe dan Money Changer di Jaksel Dikawal Brimob Bersenjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/337/3228946/korupsi-Vmpv_large.jpg
Polri Geledah Kafe dan Money Changer di Jaksel, Usut Korupsi Batu Bara hingga Asabri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/337/3228940/kejagung-xGXO_large.jpg
Kejagung Sita 390 Ton Tanah Bermuatan Logam di Korupsi Ekspor Tanah Jarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/337/3228938/kpk-EHBh_large.jpg
Land Cruiser Terkait Kasus Bupati Kuansing Tiba di Rupbasan KPK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement