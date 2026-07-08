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Penggeledahan Kafe dan Money Changer di Jaksel Dikawal Brimob Bersenjata

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |17:33 WIB
Penggeledahan Kafe dan Money Changer di Jaksel Dikawal Brimob Bersenjata
Penggeledahan kafe dan money changer di Jaksel dikawal Brimob bersenjata (Foto: Yuwantoro Winduajie/Okezone)
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JAKARTA - Penggeledahan yang dilakukan tim gabungan Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya di Cafe De'Clan Signature dan Point Money Changer, Jalan Cipete Raya, Jakarta Selatan, Rabu (8/7/2026), dikawal ketat personel Brimob bersenjata.

Pantauan di lokasi sekitar pukul 17.00 WIB, sejumlah personel Brimob masih berjaga di depan lokasi penggeledahan. Satu unit kendaraan taktis Brimob serta sejumlah bus milik Polri juga terlihat terparkir di sekitar lokasi.

Namun, situasi di sekitar lokasi terpantau kondusif. Arus lalu lintas berjalan ramai lancar dan aktivitas warga berlangsung seperti biasa. Pejalan kaki juga masih dapat melintas di sekitar area penggeledahan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto, menjelaskan pengerahan personel tersebut merupakan bagian dari prosedur standar kepolisian saat melaksanakan penggeledahan.

"Untuk penggunaan kekuatan personel, itu sebagai antisipasi dan merupakan bagian dari Standard Operating Procedure (SOP) yang dilakukan oleh pihak kepolisian," kata Budi.

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