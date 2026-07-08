Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Ekspor Tanah Jarang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |12:50 WIB
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Ekspor Tanah Jarang
Ilustrasi korupsi tanah jarang (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan mineral non-logam atau tanah jarang yang dilakukan PT Putraprima Mineral Mandiri (PMM) periode 2018-2019.

Ketiga tersangka itu yakni, perwakilan PT PMM IS, Kepala KPP Bea dan Cukai Pangkalpinang JK, dan Kepala Unit Pelayanan Sucofindo Cabang Pangkalpinang GP.

“Tim penyidik menetapkan tiga orang tersangka, yaitu IS selaku perwakilan PT PMM, GP selaku Kepala Unit Pelayanan Pangkalpinang PT Sucofindo, dan JK selaku Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe C Pangkalpinang, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola pertambangan mineral bukan logam yang dilakukan oleh PT PMM,” kata Dirdik Jampidsus Syarief Sulaeman Nahdi dalam jumpa pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (8/7/2026).

Dalam kasus ini, tersangka IS meminta GP selaku Kepala Unit Pelayanan Pangkalpinang Sucofindo untuk melakukan pemeriksaan sampel ilmenit tidak secara komprehensif. Hal itu bertujuan agar kandungan mineral tanah jarang yang termasuk dalam daftar mineral strategis yang dilarang untuk diekspor tidak dimuat dalam laporan hasil uji laboratorium, yang dapat dijadikan dasar untuk penerbitan dokumen ekspor.

“Saudara IS ini meminta GP untuk melaporkan dokumen hasil pemeriksaan laboratorium dengan hasil merupakan barang ilmenit yang memiliki kandungan yang dapat dilakukan ekspor, serta meminta laboratorium yang menyampaikan logam tanah jarang untuk tidak dimasukkan dalam laporan uji laboratorium yang merupakan barang yang dilarang untuk diekspor,” ujarnya.

Kemudian, GP melaksanakan permintaan IS untuk melakukan pemeriksaan sampel ilmenit tidak secara komprehensif, dengan tujuan agar kandungan mineral tanah jarang yang termasuk dalam daftar mineral strategis yang dilarang untuk diekspor tidak dimuat dalam laporan hasil uji laboratorium, sehingga dapat dijadikan dasar untuk penerbitan dokumen ekspor.

GP juga mengetahui mineral tanah jarang ini memiliki nilai ekonomis dan strategis yang sangat tinggi, serta termasuk dalam daftar mineral strategis yang dilarang untuk diekspor.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/337/3228765/kpk-YK9r_large.jpg
KPK Minta Pergub DKI soal KLB Tak Dijadikan Modus Kickback Pelayanan Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/337/3228763/polri-D2ge_large.jpg
Negara Rugi Ratusan Miliar di Kasus Korupsi Pabrik Gula Assembagoes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/337/3228754/korupsi-8Hwn_large.jpg
KPK Temukan Land Cruiser yang Jadi Alat Suap ke Bupati Kuansing: Plat Nomor Diganti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/337/3228733/korupsi-QRg8_large.jpg
Kejati DKI Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Proyek Fiktif di Kementerian PU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/337/3228652/kpk-5U6f_large.jpg
Audiensi dengan Pimpinan BGN, KPK: Bahas Pencegahan Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/337/3228578/polri-2ohI_large.jpg
Polri Ungkap Negara Rugi Rp5 Triliun Gegara Korupsi Pasokan Batu Bara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement