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Negara Rugi Ratusan Miliar di Kasus Korupsi Pabrik Gula Assembagoes

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |20:01 WIB
Negara Rugi Ratusan Miliar di Kasus Korupsi Pabrik Gula Assembagoes
Polri (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri menyatakan negara rugi ratusan miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi proyek Engineering, Procurement, Construction and Commissioning (EPCC) pengembangan dan modernisasi Pabrik Gula Assembagoes, Situbondo, PTPN XI periode 2016 hingga 2022.

"Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK RI, akibat penyimpangan tersebut telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp645.267.475.745 atau sekitar Rp645,27 miliar," kata Kabag Ops Kortas Tipikor Polri Kombes Ahmad Yusuf Afandi dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Menurut Ahmad, kerugian tersebut terjadi karena pembayaran kepada pelaksana proyek telah mencapai sekitar 99,3 persen dari nilai kontrak. "Sementara hasil pekerjaan tidak memenuhi performa yang dipersyaratkan," ujar Ahmad.

Kasus ini merupakan upaya penegakan hukum terhadap proyek strategis nasional yang dibiayai menggunakan dana negara. Program tersebut semula ditujukan untuk meningkatkan kapasitas produksi gula nasional serta meningkatkan kualitas produksi sesuai standar internasional.

"Serta mendukung ketahanan pangan nasional melalui penyertaan modal negara sebesar Rp650 miliar, dengan alokasi sekitar Rp250 miliar untuk pengembangan PG Assembagoes," ucap Ahmad.

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