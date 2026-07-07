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Geram! Hotman Minta Kapolri Pajang Muka Polisi yang Siksa Wanita

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |00:14 WIB
Geram! Hotman Minta Kapolri Pajang Muka Polisi yang Siksa Wanita
Hotman Paris (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Pengacara Hotman Paris Hutapea meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka identitas oknum anggota Polres Tegal Kota yang menjadi tersangka kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial M (30). Hotman mempertanyakan alasan identitas oknum polisi tersebut belum dipublikasikan kepada masyarakat.

"Saya minta kepada Kapolri, masyarakat pengen tahu mukanya itu oknum polisi gimana gitu loh? Kenapa kalau pencopet, penganiaya lain, selalu ditampilkan di press release?" kata Hotman, Senin (6/7/2026).

Menurut Hotman, masyarakat berhak mengetahui identitas oknum polisi yang terlibat dalam perkara tersebut. Ia pun menyinggung sejumlah pengakuan menyedihkan yang disampaikan korban, mulai dari dugaan kekerasan dalam rumah tangga hingga perilaku seksual menyimpang.

"Bahwa 2,5 tahun dia di KDRT, dilakukan hubungan seks menyimpang," kata Hotman.

Ia juga menyebut korban juga mengatakan oknum polisi itu memaksanya meracik dan mengonsumsi narkoba. "Juga disuruh membuat meracik narkoba, juga mengonsumsi. Itulah tuduhannya itu," ujarnya.

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