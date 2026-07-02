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Hotman 911 Laporkan Oknum Aparat Penyiksa Perempuan ke Bareskrim, Korban Disuruh Racik Sabu

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |20:09 WIB
Hotman 911 Laporkan Oknum Aparat Penyiksa Perempuan ke Bareskrim, Korban Disuruh Racik Sabu
Hotman 911 laporkan oknum aparat penyiksa perempuan ke Bareskrim (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
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JAKARTA - Tim Hukum Hotman Paris Hutapea atau Hotman 911 resmi melaporkan oknum aparat yang diduga menyiksa seorang perempuan berinisial M (30) ke Bareskrim Polri. Laporan tersebut telah diterima dan teregister dengan nomor LP/B/295/VII/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI.

"Kami dari tim Hotman 911 telah membuat satu laporan polisi atas beberapa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum," kata Tim Hukum Hotman 911, Raden Reza, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (2/7/2026).

Raden mengungkapkan, korban M juga diperiksa langsung oleh penyidik Bareskrim Polri. Setidaknya, 20 pertanyaan diajukan kepada korban.

Usai menjalani pemeriksaan, korban M langsung dibawa ke Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk kepentingan visum et repertum.

"Jadi tadi ada sekitar 20 pertanyaan dari kita, datang dari jam setengah dua sampai jam tujuh. Dan sekarang kita lanjutkan untuk melakukan visum et repertum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati," ujar Raden.

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