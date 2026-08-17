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Jokowi Kenakan Baju Adat Bali Hadiri Upacara HUT ke-81 RI di Istana

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |09:59 WIB
Jokowi Kenakan Baju Adat Bali Hadiri Upacara HUT ke-81 RI di Istana
Jokowi di Istana (foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bersama istrinya, Iriana Joko Widodo, tiba di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026). Keduanya hadir untuk mengikuti Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Jokowi tampil mengenakan busana adat Bali lengkap dengan ikat kepala. Pada bagian dada sebelah kanan, terlihat bros berbentuk keris yang menjadi pelengkap pakaian adat yang dikenakannya.

Sementara itu, Iriana tampil anggun mengenakan kebaya putih yang dipadukan dengan kain batik.

Setibanya di halaman Istana Merdeka, Jokowi dan Iriana disambut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Tak lama berselang, Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin juga terlihat menyambut kedatangan Jokowi dan Iriana.

Kehadiran Jokowi dan Iriana menambah deretan tokoh nasional yang menghadiri Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

(Awaludin)

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Topik Artikel :
HUT Ke-81 RI HUT RI Jokowi
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