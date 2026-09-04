Xanana Gusmao Kunjungi Rumah Jokowi, Semringah Nyanyi Lagu Bengawan Solo

SOLO - Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmao berkunjung ke kediaman mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat (4/9/2026). Xanana sempat menyanyikan lagu Bengawan Solo diiringi alunan musik keroncong yang disiapkan untuk menyambut kedatangannya.

Xanana dan rombongan tiba di rumah Jokowi sekitar pukul 12.27 WIB. Kedatangannya disambut langsung oleh Jokowi di pintu depan rumah.

“Welcome to Solo, welcome to my home,” kata Jokowi sembari menyambut Xanana Gusmao dan mempersilakannya masuk ke dalam rumah.

Xanana juga sempat menyapa wartawan yang meliput di kediaman Jokowi.