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Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR dengan Jas Hitam, Tak Didampingi Iriana

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |07:46 WIB
Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR dengan Jas Hitam, Tak Didampingi Iriana
Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR (foto: dok ist)
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JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Jokowi tampil mengenakan setelan jas hitam saat tiba di Kompleks Parlemen. Berbeda dari sejumlah kehadiran sebelumnya, Jokowi kali ini tampak tidak didampingi sang istri, Iriana Joko Widodo.

Kehadiran Jokowi dalam agenda kenegaraan tersebut merupakan bagian dari kehadirannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2014-2024.

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2026 dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh negara. Dalam agenda tersebut, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sebelum menjadi mantan presiden, Jokowi dikenal kerap mengenakan pakaian adat saat menghadiri Sidang Tahunan MPR. Pada 2024, misalnya, Jokowi mengenakan pakaian adat Betawi saat menghadiri sidang tahunan terakhirnya sebagai Presiden RI.

Sementara itu, pada agenda Sidang Tahunan MPR 2026, Jokowi memilih tampil dengan setelan jas hitam.
 

(Awaludin)

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