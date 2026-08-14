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Jelang Sidang Tahunan MPR, Dua Helikopter Kenegaraan Siaga di Kompleks Parlemen

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |07:28 WIB
Jelang Sidang Tahunan MPR, Dua Helikopter Kenegaraan Siaga di Kompleks Parlemen
Helikopter di Komplek Parlemen (foto: Okezone)
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JAKARTA - Dua helikopter bersiaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, menjelang pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Jumat (14/8/2026). Pengamanan ketat terlihat di kawasan Kompleks Parlemen.

Berdasarkan pantauan di lokasi sekitar pukul 06.25 WIB, tampak dua helikopter kenegaraan terparkir di lapangan Kompleks Parlemen. Kedua helikopter berwarna putih dengan garis merah dan bertuliskan "Republik Indonesia".

Selain helikopter, sejumlah kendaraan pengamanan juga telah disiagakan di lokasi, mulai dari kendaraan taktis (rantis), mobil pemadam kebakaran, hingga ambulans. Sejumlah petugas Paspampres dan Pamdal DPR RI juga terlihat berjaga di area Kompleks Parlemen.

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dijadwalkan berlangsung mulai pukul 08.30 WIB hingga 10.48 WIB.

Acara akan dimulai dengan pidato pengantar oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI. Sementara itu, Ketua DPD RI Sultan Najamudin akan menyampaikan pidato pengantar Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.

Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum pidato Presiden, akan ditayangkan video capaian Pemerintah Republik Indonesia.

 

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