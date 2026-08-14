Jelang Pidato Kenegaraan Prabowo, Lalu Lintas di DPR Padat Lancar

JAKARTA - Arus lalu lintas di sekitar Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, terpantau padat lancar pada Jumat (14/8/2026) pagi menjelang pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.

Berdasarkan pantauan pada pukul 07.00 WIB di kawasan Gerbang Pancasila, tepatnya di Jalan Gelora, kendaraan masih dapat bergerak meski sesekali mengalami perlambatan.

Sejumlah personel Satuan Lalu Lintas tampak berjaga di depan gerbang Kompleks Parlemen. Kendaraan terlihat sedikit tersendat ketika memasuki area parlemen karena adanya pemeriksaan dan penghentian sementara.

Sejumlah kendaraan VIP juga terpantau telah memasuki area Kompleks Parlemen.

Sementara itu, rekayasa lalu lintas diberlakukan di sekitar lokasi. Kendaraan dari arah Jalan Gerbang Pemuda (GBK) tidak dapat langsung menuju ke arah utara dan harus terlebih dahulu putar balik melalui Jalan Asia Afrika.

Hari ini, Kompleks Parlemen menjadi pusat agenda kenegaraan dengan digelarnya Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan sekaligus pengantar pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) beserta Nota Keuangan.



(Awaludin)

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