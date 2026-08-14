Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD Digelar Hari Ini, Cek Susunan Acaranya

JAKARTA - Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, bersiap menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2026, Jumat (14/8/2026). Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dan menyampaikan pidato.

Forum kenegaraan tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2026 dijadwalkan berlangsung mulai pukul 08.30 WIB hingga 10.48 WIB.

Acara akan dimulai dengan pidato pengantar oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI. Sementara itu, Ketua DPD RI Sultan Najamudin akan menyampaikan pidato pengantar Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.

Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum pidato Presiden, akan ditayangkan video capaian Pemerintah Republik Indonesia.

Kemudian, Rapat Paripurna DPR RI terkait Rancangan APBN 2027 dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.30 WIB. Ketua DPR RI Puan Maharani akan menyampaikan pidato dalam rangka pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027. Selanjutnya, Presiden Prabowo akan menyampaikan Pidato Kenegaraan.