Prabowo Ingatkan Anak Muda: Bangsa yang Tak Mengerti Sejarah Akan Dihukum oleh Sejarah!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengajak generasi muda untuk terus mempelajari sejarah bangsa. Menurutnya, bangsa yang tidak memahami sejarah berisiko mengulangi kesalahan dan menjadi korban dari sejarah.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya saat peluncuran ekosistem motor listrik nasional (Molonas) di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026).

"Saudara-saudara, terutama anak-anak muda, belajarlah sejarah. Bangsa yang tidak mengerti sejarah akan dihukum oleh sejarah. Kalau kita tidak mengerti bagaimana perilaku bangsa-bangsa lain terhadap kita, kita mungkin selalu akan menjadi korban," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan, Indonesia merupakan bangsa yang relatif muda. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Namun, setelah proklamasi, bangsa Indonesia masih harus menghadapi berbagai peperangan untuk mempertahankan kemerdekaan.

"Tahun 1945 kita proklamasikan kemerdekaan kita, tetapi dilanjutkan perang. Perang lima tahun. Perang lima tahun berhasil kita rebut kemerdekaan kita," ujar Prabowo.