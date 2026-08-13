Prabowo: Rakyat Indonesia Masih Banyak yang Miskin tapi Bisa Senyum

Prabowo: Rakyat Indonesia Masih Banyak yang Miskin tapi Bisa Senyum

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengakui masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Namun Prabowo heran, mereka yang hidup di tengah kemiskinan itu masih bisa tersenyum.

Demikian disampaikan Prabowo saat meresmikan motor listrik nasional (Molinas) dan ekosistem pendukung di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Rakyat kita masih banyak yang miskin. Yang luar biasa rakyat kita yang paling miskin pun masih bisa tersenyum. Mungkin bajunya hanya satu, satu setel. Rumahnya hanya gubuk, makanya saya tidak mengerti, masih bisa tersenyum," kata Prabowo Kamis (13/8/2026).

Prabowo mengungkap, keramahan merupakan sifat asli bangsa Indonesia. Menurutnya, sifat itu terkandung dalam DNA orang-orang Indonesia. Namun, sayangnya sifat itu dianggap oleh bangsa-bangsa lain sebagai sifat yang lemah.

"We are considered the soft state. Kita kadang-kadang lambat untuk menyadari apa yang terjadi di sekitar kita dan di kita," ujarnya.

Prabowo menyatakan sudah terlalu lama sumber daya alam Indonesia diambil, diselundupkan, dan tidak dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Ia menyampaikan bahwa ada saja tantangan yang terus berdatangan dari masa ke masa, di saat Indonesia telah berada di tahap lepas landas menjadi negara maju.