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Prabowo Resmikan Jembatan Merah Putih Presisi, Kapolda Riau Laporkan 110 Jembatan

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |16:35 WIB
Prabowo Resmikan Jembatan Merah Putih Presisi, Kapolda Riau Laporkan 110 Jembatan
Kapolda Riau, Irjen Herry Heryawan (foto: dok ist)
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JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 sumber air bersih yang dibangun oleh TNI-Polri di berbagai wilayah Indonesia, Kamis (13/8/2026).

Dalam peresmian tersebut, Prabowo mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan seluruh jajaran Polri yang telah bahu-membahu membangun jembatan hingga ke desa dan wilayah terpencil.

Secara nasional, Polri telah membangun dan merenovasi 895 Jembatan Merah Putih Presisi. Menurut Prabowo, apa yang dilakukan jajaran kepolisian merupakan bentuk pengabdian sekaligus kehadiran negara yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Saya juga yakin Jenderal Polisi Listyo mencapai puncak tertinggi di kepolisian, itu pantas karena prestasi, pengabdian, dan kemampuannya. Hari ini bagi saya, hari ini saya gunakan kesempatan ini sekali lagi menyampaikan rasa bangga saya,” kata Prabowo secara daring dari Istana Negara.

Presiden juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolri atas pengabdian dan kerja jajaran Polri dalam melayani masyarakat. Ia menilai kepolisian telah bekerja hingga ke daerah yang sulit dijangkau untuk menjawab kebutuhan mendasar masyarakat.

“Saudara telah menangkap apa arti menjadi pemimpin. Saudara telah menangkap bagaimana bahagianya kalau kita bisa berbuat yang berarti untuk rakyat kita. Apalagi rakyat kita yang paling terpencil, apalagi rakyat kita di desa,” ujar Prabowo.

 

      
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