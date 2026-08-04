Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Lindungi Pesisir Pelalawan, Polda Riau Gelar Ekspedisi Merah Putih Presisi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |18:50 WIB
Lindungi Pesisir Pelalawan, Polda Riau Gelar Ekspedisi Merah Putih Presisi
Lindungi Pesisir Pelalawan, Polda Riau Gelar Ekspedisi Merah Putih Presisi
A
A
A

JAKARTA - Polda Riau menggelar ekspedisi Merah Putih Presisi untuk menjangkau masyarakat hingga wilayah pesisir dan daerah terluar. Sebagai contoh di Kabupaten Pelalawan, Polda Riau membawa berbagai bantuan sosial, lingkungan, pendidikan, kesehatan hingga memperkuat sarana operasional kepolisian untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat. Termasuk kepada mereka yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan dan perkotaan.

“Ekspedisi Merah Putih Presisi bukan sekadar perjalanan menuju wilayah terluar. Kami datang membawa pelayanan dan manfaat yang bisa langsung dirasakan masyarakat. Semangatnya adalah memastikan negara hadir hingga ke pesisir dan kampung-kampung di ujung negeri,” kata Ade di Teluk Meranti, Selasa (4/8/2026).

Adapun, dalam ekspedisi tersebut, pihaknya menyerahkan 1.000 bibit mangrove untuk mendukung pemulihan dan perlindungan ekosistem pesisir. Serta membagikan 1.000 bendera Merah Putih kepada masyarakat dalam rangka menumbuhkan semangat kebangsaan menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Ade menambahkan, ekspedisi ini juga sekaligus memperkuat kemampuan kepolisian dalam memberikan pelayanan di wilayah pesisir. Oleh karenanya, pihaknya menyerahkan dua unit sepeda motor operasional untuk Polsek Kuala Kampar serta satu unit mobil patroli dinas untuk Polsek Teluk Meranti.

“Dukungan kendaraan operasional ini penting karena karakteristik wilayah kita sangat luas dan memiliki tantangan geografis tersendiri. Kami ingin memastikan anggota di lapangan memiliki sarana yang memadai untuk menjangkau masyarakat dan memberikan pelayanan secara cepat,” kata Ade.

Di sisi lain, ia menekankan, penanaman 1.000 bibit mangrove memiliki makna khusus karena menjadi bagian dari implementasi Green Policing Polda Riau. Sebab tanaman tersebut memiliki peran penting sebagai benteng alami pesisir dari abrasi sekaligus menjaga ekosistem dan sumber penghidupan masyarakat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Polda Riau HUT Ke-81 RI polri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/624/3234125//17_agustus-nIP1_large.jpg
Syarat dan Cara Mendapatkan Tiket Upacara 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/02/337/3233702//kapolri-J7ZR_large.jpg
Kapolri Jaga Semangat Keteladanan Jenderal Hoegeng di Tubuh Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/02/338/3233687//viral-MPKY_large.jpg
Rayakan HUT ke-28 IJTI dan HUT ke-81 RI, IJTI Jakarta Raya Gelar Turnamen Sepak Bola Antarjurnalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/14/3233667//polri-yWR1_large.jpg
Kapolri Resmi Tutup Kejuaraan Bulu Tangkis Kapolri Cup 2026, Tegaskan Komitmen Polri Dukung Prestasi Atlet Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/338/3233652//polda_metro_jaya-3Hin_large.jpg
1.105 Aparat Gabungan Dikerahkan Amankan Laga Aston Villa di SUGBK Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/338/3233620//polri-eUjd_large.jpg
7.643 Aparat Gabungan Kawal 44 Kegiatan di Jakarta hingga Tangsel Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement