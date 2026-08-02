Rayakan HUT ke-28 IJTI dan HUT ke-81 RI, IJTI Jakarta Raya Gelar Turnamen Sepak Bola Antarjurnalis

IJTI Jakarta Raya Gelar Turnamen Sepak Bola Antarjurnalis

JAKARTA – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Jakarta Raya menggelar turnamen sepak bola antarjurnalis dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-28 IJTI sekaligus menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Turnamen yang diikuti ratusan jurnalis dari berbagai kelompok kerja (Pokja) di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi ini menjadi ajang mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat solidaritas antarsesama insan pers.

Ketua IJTI Jakarta Raya, Tatang Z Putra, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi momentum perayaan, tetapi juga menjadi sarana membangun kebersamaan di antara para jurnalis yang setiap hari bertugas meliput berbagai peristiwa di wilayah masing-masing.

Selain itu, turnamen juga menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antara IJTI Jakarta Raya dengan Kodam Jaya sebagai mitra strategis dalam mendukung penyebaran informasi yang akurat kepada masyarakat.

"Kegiatan ini merupakan langkah untuk mempererat silaturahmi antarsesama jurnalis sekaligus menjalin hubungan baik dengan Kodam Jaya agar ke depan sinergi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat dapat terus terjalin dengan baik," ujar Tatang.

Sementara itu, Ketua Umum IJTI, Herik Kurniawan, memberikan apresiasi kepada pengurus dan panitia IJTI Jakarta Raya yang dinilai sukses menyelenggarakan turnamen dengan baik.

"Saya mengucapkan apresiasi kepada kawan-kawan IJTI Jakarta Raya yang telah menyelenggarakan turnamen sepak bola ini. Kegiatan ini menjadi bagian dari perayaan HUT ke-28 IJTI sekaligus menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia," kata Herik.