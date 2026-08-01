Doa Kebangsaan HUT Ke-81 RI di Monas, 1.263 Personel Gabungan Dikerahkan

JAKARTA - Polda Metro Jaya siap mengamankan kegiatan Zikir dan Doa Kebangsaan dalam rangkaian HUT ke-81 RI, di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, hari ini. Sebanyak 1.263 personel gabungan dikerahkan.

"Hari Sabtu, 1 Agustus akan dilaksanakan zikir dan doa kebangsaan dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81. Sebanyak 1.263 personel gabungan terdiri dari Polda Metro Jaya serta TNI dan pemerintah daerah," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto kepada wartawan, Sabtu (1/8/2026).

Budi menjelaskan, akses masuk dan keluar kawasan Monas untuk umum disediakan di pintu timur, tenggara, dan Lapangan Ikada. Sementara itu, tamu VIP diarahkan ke pintu barat Monas.

"Sementara itu, Pintu Barat Laut Monas diperuntukkan bagi Presiden dan Wakil Presiden serta tamu undangan VVIP dan VIP. Personel ditempatkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh peserta yang hadir, termasuk kegiatan aktivitas masyarakat secara rutin," ujar dia.