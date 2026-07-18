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Konser Akbar Monas 2026, Jalan Medan Merdeka Timur Padat

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |19:08 WIB
Konser Akbar Monas 2026, Jalan Medan Merdeka Timur Padat
Jalan Medan Merdeka Timur Padat (foto: Okezone)
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JAKARTA - Arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, terpantau padat pada Sabtu (18/7/2026) petang, bertepatan dengan dimulainya Konser Akbar Monas 2026 yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas).

Pantauan di lokasi sekitar pukul 18.29 WIB menunjukkan antrean kendaraan mengular menuju area parkir Stasiun Gambir. Penumpukan kendaraan yang hendak memasuki lokasi parkir menjadi titik penyempitan (bottleneck) sehingga memicu kepadatan arus lalu lintas ke arah Masjid Istiqlal.

Ekor kemacetan bahkan memanjang hingga Jalan M.I. Ridwan Rais. Sejumlah petugas tampak berjaga di lokasi untuk mengatur arus kendaraan dan mengurai kepadatan.

Berdasarkan informasi dari petugas di lapangan, area parkir mobil di Stasiun Gambir telah penuh sehingga ditutup untuk kendaraan roda empat.

"Untuk pengunjung Monas silakan cari parkir di tempat lain. Parkiran Stasiun Gambir penuh," ujar petugas melalui pengeras suara.

 

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Topik Artikel :
Konser Monas Konser Akbar
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