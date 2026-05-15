Long Weekend, Monas Dipadati 4.009 Pengunjung

JAKARTA - Sebanyak 4.009 pengunjung menikmati kawasan tempat wisata Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat hingga Jumat (15/5/2026) siang. Data pengunjung tersebut terhitung sejak pukul 06.00-12.00 WIB.

"Laporan pengunjung kawasan Monas pada pukul 06.00-12.00 WIB jumlahnya 4.009 orang," ujar Kepala Unit Pengelola Kawasan Monas, Muhammad Isa Sanuri, Jumat.

Sanuri merinci mayoritas pengunjung merupakan orang dewasa sebanyak 2.699 orang. Sementara itu, 1.181 orang sisanya terdata merupakan anak-anak.

Adapun wisatawan mancanegara juga mencapai 129 orang, berasal dari China, Belanda, Inggris, Jerman, Korea, Amerika Serikat, India, Malaysia, Filipina, Australia, dan Polandia.

