HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dipadati Pengunjung, Monas Masih Jadi Daya Tarik Wisatawan Habiskan Libur Lebaran

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 02 April 2025 |03:01 WIB
Dipadati Pengunjung, Monas Masih Jadi Daya Tarik Wisatawan Habiskan Libur Lebaran
Monas (Foto: M Refi Sandi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kawasan wisata Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat tetap menjadi daya tarik wisatawan lokal untuk menghabiskan waktu libur Lebaran 1446 Hijriah/2025. 

Pantauan iNews Media Group pada H+1 Lebaran atau Selasa (1/4/2025) kawasan dan tugu Monas dipadati ribuan pengunjung dari berbagai daerah yang memilih liburan ke ikon Kota Jakarta itu. 

Salah satunya Cindy (27) warga Serpong, Tangerang Selatan yang mengajak kerabatnya Christine (23) asal Pontianak, Kalimantan Barat berkeliling objek wisata di Jakarta. 

Awalnya kedua sahabat itu hendak mengunjungi Taman Ismail Marzuki (TIM) dan Galeri Nasional (Galnas), hanya saja masih tutup kunjungan sehingga memutuskan berlibur di kawasan Monas. Selanjutnya, kedua wanita itu hendak mengunjungi wisata kuliner di daerah Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 

"Gabut kita belum pernah explore Jakarta, aku di Serpong dan aku di Pontianak cuma baru kerja di sini. Iya soalnya aku jarang explore," ujar Christine dan Cindy. 

"Blok M. Karena Blok M kalau hari biasa ramai banget kan nah mumpung sepi kita mau ke sana. Tadi tuh kita dari Taman Ismail Marzuki cuma tutup terus kita ke galeri nasional tutup juga karena dekat yaudah kita ke sini (Monas)," imbuhnya.

 

Topik Artikel :
Libur Lebaran Idul Fitri Monas
