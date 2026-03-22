Monas Buka Hari Ini, Ada Atraksi Air Mancur hingga Hiburan Musik

JAKARTA - Setelah ditutup saat hari pertama Lebaran pada Sabtu 21 Maret 2026 kemarin, kawasan Monumen Nasional (Monas) kembali dibuka pada hari ini, Minggu (22/3/2026).

Selama periode libur Lebaran, informasi yang diterima Okezone, Monas membuka kunjungan pada 22–27 Maret 2026. Kawasan Monas dibuka pada pukul 06.00-22.00 WIB, sementara tugu Monas buka pukul 08.00–18.00 WIB.

Loket untuk masuk ke area tugu Monas akan ditutup sampai pukul 17.00 WIB dan hanya menerima kuota menuju puncak Monas sebanyak 1.800 pengunjung.

Harga tiket masuk Monas selama libur Lebaran 2026 tidak mengalami perubahan. Pengunjung tidak dikenakan biaya masuk gerbang Monas.

Khusus naik ke Puncak Monas, pengunjung dikenakan tarif sebesar Rp6.000 untuk anak-anak, Rp13.000 untuk mahasiswa, dan Rp24.000 untuk dewasa.