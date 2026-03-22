Puncak Monas Hanya Beroperasi Hingga Sore Hari saat Libur Lebaran, Ada Apa?

JAKARTA - Pihak pengelola Monumen Nasional (Monas) menjelaskan alasan jam operasional dari puncak tugu Monas yang hanya beroperasi hingga pukul 18.00 WIB saat libur lebaran tahun 2026 ini.

Dalam edisi libur lebaran yang dimulai tanggal 22-27 Maret 2026 ini, jam operasional tugu Monas dibuka dari pukul 08.00-18.00 WIB. Hal ini lebih cepat dibanding biasanya yang dibuka hingga pukul 22.00 WIB.

Berkurangnya jam operasional tersebut, berpengaruh terhadap daya tampung atau kuota yang bisa mengakses menuju puncak Monas sebanyak 1.800 pengunjung. Jumlah ini tentu lebih sedikit dibanding hari biasanya sebanyak 2.400 pengunjung.

Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas, Muhammad Isa Sarnuri menyampaikan bahwa hal ini disebabkan adanya hiburan tambahan kepada pengunjung yang disajikan di Monas pada malam hari, yakni penampilan Video Mapping.

"Untuk 4 hari ini ada video mapping di sisi Selatan. Sehingga tidak memungkinkan untuk dibuka pintu ke puncak karena ada di sisi Selatan juga," kata Isa saat dikonfirmasi Okezone, Minggu (22/3/2026).