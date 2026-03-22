Arus Mudik Lebaran Berakhir, Contraflow di Tol Jakarta-Cikampek Dihentikan

JAKARTA – Rekayasa lalu lintas contraflow di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek telah dihentikan. Pasalnya, kondisi lalu lintas yang mengarah ke Cikampek kini telah berangsur normal.

"Penghentian contraflow dilakukan atas diskresi Kepolisian setelah dilakukan evaluasi terhadap volume kendaraan dan kepadatan lalu lintas yang telah kembali terkendali," ujar VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa, Ria Marlinda Paallo, Minggu (22/3/2026).

Dengan berakhirnya contraflow tersebut, maka lalu lintas di kedua arah Tol Jakarta-Cikampek telah kembali normal. Pengendara yang menuju Jakarta kini bisa memanfaatkan semua lajur di ruas Jalan tol tersebut.

Meski telah dihentikan, pihaknya tetap mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap berhati-hati selama berkendara. Pengendara diminta untuk mengutamakan keselamatan dengan menjaga jarak aman dan batas kecepatan.

"Serta memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam keadaan prima, memanfaatkan rest area secara bijak dan tidak berlama-lama," pungkasnya.

Sebelumnya PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) bersama Kepolisian melakukan penyesuaian skema rekayasa lalu lintas contraflow di Ruas Tol Jakarta-Cikampek untuk mudik lebaran.