HOME NEWS NASIONAL

Arus Mudik Lebaran Berakhir, Contraflow di Tol Jakarta-Cikampek Dihentikan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 22 Maret 2026 |19:02 WIB
JAKARTA – Rekayasa lalu lintas contraflow di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek telah dihentikan. Pasalnya, kondisi lalu lintas yang mengarah ke Cikampek kini telah berangsur normal.

"Penghentian contraflow dilakukan atas diskresi Kepolisian setelah dilakukan evaluasi terhadap volume kendaraan dan kepadatan lalu lintas yang telah kembali terkendali," ujar VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa, Ria Marlinda Paallo, Minggu (22/3/2026).

Dengan berakhirnya contraflow tersebut, maka lalu lintas di kedua arah Tol Jakarta-Cikampek telah kembali normal. Pengendara yang menuju Jakarta kini bisa memanfaatkan semua lajur di ruas Jalan tol tersebut.

Meski telah dihentikan, pihaknya tetap mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap berhati-hati selama berkendara. Pengendara diminta untuk mengutamakan keselamatan dengan menjaga jarak aman dan batas kecepatan.

"Serta memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam keadaan prima, memanfaatkan rest area secara bijak dan tidak berlama-lama," pungkasnya.

Sebelumnya PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) bersama Kepolisian melakukan penyesuaian skema rekayasa lalu lintas contraflow di Ruas Tol Jakarta-Cikampek untuk mudik lebaran.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/337/3208324/lemkapi-feKJ_large.jpg
Arus Mudik Lancar, Lemkapi: Kita Apresiasi Kapolri dan Jajarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/340/3208307/gerbang_tol_prambanan-Lstv_large.jpg
Tembus 241 Ribu Kendaraan, Tol Solo-Yogyakarta Catat Lonjakan Tertinggi saat Mudik Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/338/3208293/tol_mbz-21s6_large.jpg
Lalu Lintas Padat, Akses Masuk Tol Layang MBZ Diberlakukan Buka Tutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/340/3208041/sopir_bus-nv5E_large.jpg
Kisah Sopir Bus Cirebon-Malang Rela Tak Pulang Kampung demi Antar Pemudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/340/3208038/pemudik_cilegon_nganjuk-c6fZ_large.jpg
Pemudik Cilegon-Nganjuk Ini Ungkap Trik Akali Mahalnya Tiket Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/340/3207999/polres_malang_kota-U06b_large.jpg
Polisi Siapkan Akses 252 CCTV Lewat Microsite untuk Pantau Lalin saat Lebaran di Malang
