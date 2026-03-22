Arus Mudik Lancar, Lemkapi: Kita Apresiasi Kapolri dan Jajarannya

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan pelaksanaan pengamanan arus mudik Lebaran 2026 semakin baik. Pelaksanaan mudik tahun ini pun menuai apresiasi karena berjalan lancar, aman, dan kondusif serta angka kecelakaan turun drastis.

"Kita sampaikan apresiasi kepada Kapolri dan jajaran kepolisian serta pihak terkait yang sudah memberikan pelayanan dan pengabdian terbaik untuk masyarakat saat mudik. Terima kasih juga kita sampaikan kepada masyarakat atas kepatuhannya di jalan serta tertib saat mudik," ujar Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan kepada Okezone, Minggu (22/3/2026).

Anggota Kompolnas 2012-2016 ini mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki Polri menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas saat mudik tahun ini turun drastis yakni sebesar 3,23% dari 1.301 kasus pada 2026. Penurunan tajam terjadi pada angka fatalitas atau korban kecelakaan meninggal dunia.

Angka kematian akibat kecelakaan mudik turun 24,61 % yakni dari 191 jiwa di tahun sebelumnya menjadi 144 jiwa pada periode mudik kali ini. Ia pun mengakui dalam penanganan mudik 2026 banyak dilakukan berbagai terobosan mulai dari efektivitas rekayasa lalu lintas seperti one way, contra flow dan pengawasan yang ketat oleh petugas pada daerah-daerah yang rawan kecelakaan lalu lintas.

Selain itu, juga dilakukan pengaturan lalu lintas untuk menekan angka kemacetan. Hal ini dilakukan kepolisian untuk memberi kenyamanan kepada masyarakat.

"Kita melihat Polri telah hadir sebagai pelayan, pelindung dan pengayom untuk masyarakat," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

