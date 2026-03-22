HOME NEWS NUSANTARA

Tembus 241 Ribu Kendaraan, Tol Solo-Yogyakarta Catat Lonjakan Tertinggi saat Mudik Lebaran

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 22 Maret 2026 |16:19 WIB
Tembus 241 Ribu Kendaraan, Tol Solo-Yogyakarta Catat Lonjakan Tertinggi saat Mudik Lebaran
JAKARTA - PT Jasa Marga mencatat peningkatan volume lalu lintas (lalin) di empat ruas Tol Regional Nusantara, saat momen mudik Lebaran sejak 11 Maret 2026 sampai Hari Raya 1447 H atau 21 Maret 2026. Secara keseluruhan, total volume lalin dari empat ruas tol itu sebanyak 634.138 kendaraan.

Empat ruas tol tersebut berada di Pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Jawa. Dari empat ruas jalan tol tersebut, wilayah Pulau Jawa menjadi yang tertinggi lonjakan volume kendaraan roda empatnya. 

Bedasarkan periode tersebut, sebanyak 241.584 kendaraan tercatat melintas di ruas Tol Solo-Yogyakarta NYIA Kulon Progo Segmen Kartasura-Prambanan. Total volume lalu lintas tersebut meningkat 60,82% dari total volume lalin normal yakni 150.223 kendaraan. 

Lebih lanjut, sebanyak 118.603 kendaraan menuju Yogyakarta melalui GT Prambanan. Angka ini meningkat sebesar 53,57% dibanding normal yaitu 77.230 kendaraan.

Selanjutnya, sebanyak 184.778 kendaraan melintas di Ruas Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi. Angka tersebut meningkat 10,84% dibanding total volume lalin normal yaitu 166.702 kendaraan.

