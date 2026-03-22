Macet Horor, Kendaraan Mengular 9 Km di Tol Layang MBZ Arah Cikampek

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 22 Maret 2026 |15:09 WIB
Akses masuk Tol MBZ (Foto: Ist)
JAKARTA - Arus lalu lintas di Jalan Tol Layang Sheikh Mohammed Bin Zayed (MBZ) macet sepanjang 9 kilometer pada hari kedua perayaan Idul Fitri 1447 H, Minggu (22/3/2026) siang. Volume kendaraan yang meningkat tajam membuat antrean terlihat memanjang di beberapa titik arah Cikampek.

Berdasarkan data dari Jasa Marga pada pukul 14.00 WIB, kepadatan terbagi di dua titik utama. Titik pertama berada di ruas Cikarang Pusat KM 37 hingga KM 40 sepanjang 3 kilometer. Kepadatan kembali menyambung di titik kedua, yakni Karawang Barat Km 41 hingga KM 47 sepanjang 6 kilometer.

"14.00 WIB #Jalan_Layang_MBZ Cikarang Pusat KM 37 - Cikarang Pusat KM 40 padat, kepadatan volume lalin. Karawang Barat KM 41 - KM 47 arah Cikampek padat," lapor Jasa Marga lewat akun media sosial X resminya.

Kombinasi kedua titik tersebut membuat total antrean kendaraan mencapai 9 kilometer. Kepadatan ini disebabkan oleh melonjaknya volume kendaraan warga.

Sementara itu, kondisi berbanding terbalik terlihat pada jalur arah Jakarta. Jasa Marga melaporkan bahwa arus lalu lintas dari arah Karawang, Cikarang, Tambun, hingga Cikunir terpantau lancar tanpa kendala berarti pada jam yang sama.

"14.00 WIB #Jalan_Layang_MBZ Karawang - Cikarang - Tambun - Cikunir lancar," tulis Jasa Marga.

(Arief Setyadi )

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/338/3208274/tol_japek-4oe6_large.jpg
Tol Japek Padat di Hari Kedua Lebaran, Contraflow Diberlakukan di KM 47-65
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/338/3207329/mudik-YH3n_large.jpg
Awas Macet! Ada Kegiatan Mudik Gratis di Monas, Simak Rekayasa Lalin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/338/3198260/rekayasa_lalu_lintas-atG5_large.jpg
Lalu Lintas di Tangerang Dialihkan, Ada Syuting Film Ma Dong-seok dan Lisa Blackpink
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/338/3196958/pengendara_mobil-5Lmk_large.jpg
Tragis, Pria Meninggal Dalam Mobil saat Terjebak Macet di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191581/macet-7wSV_large.jpg
Ada Perayaan Ibadah Natal Siang Ini di Kawasan GBK, Awas Macet!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180153/macet-0mf4_large.jpg
Kemacetan Horor Jalanan Jakarta Usai Diguyur Hujan Deras
